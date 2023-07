Stiri pe aceeasi tema

- Paul Reubens, actorul care l-a interpretat pe Pee-wee Herman, un tocilar care purta un costum gri si papion rosu in timp ce incanta copiii si adultii deopotriva cu rasul sau distinctiv „heh heh heh”, a murit, potrivit unui mesaj pe contul sau de Instagram, scrie Reuters.Reubens, in varsta de 70 de…

- Cantareața irlandeza Sinead O’Connor a murit la varsta de 56 de ani, a anunțat miercuri publicația The Irish Times, potrivit Reuters. Decesul artistei vine la circa un an și jumatate dupa ce fiul ei, Shane, in varsta de 17 ani, s-a sinucis in ianuarie 2022. Cantareața a devenit celebra in intreaga lume…

- Laureatul premiului Nobel John Goodenough, un pionier in dezvoltarea bateriilor litiu-ion, a murit duminica. Mai avea o luna pana sa implineasca 101 ani, transmite Reuters.„A fost un lider la varful cercetarii științifice de-a lungul numeroaselor decenii ale carierei sale", a declarat Jay Hartzell,…

- 17 persoane au murit dupa ce o nava plina cu migranți s-a scufundat in largul coastelor Greciei. 100 de oameni au fost salvați de navele pazei de coasta, potrivit Reuters.100 de persoane au fost salvate, au mai spus autoritațile, dar nu este clar cați oameni se aflau la bord cand nava s-a scufundat.…

- Un simbol al muzicii rock’n rol, cantareața Tina Turner a murit la varsta de 83 de ani, a anunțat purtatorul ei de cuvant, potrivit Reuters. Intr-o declarație, aceștia au spus: „Tina Turner, Regina rock’n roll-ului” a murit in pace astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala, in casa ei din Kusnacht,…