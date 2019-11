Paul Portner, Peek & Cloppenburg: Romania este a patra piata pentru noi

Cu doua magazine nou deschise in acest an si o reamenajare a locatiei din Baneasa Shopping City, Peek & Cloppengurg si-a extins activitatile in Romania. Piata care de altfel, devine tot mai importanta pentru retailer si care in momentul de fata este a patra cea mai importanta din cele 15 in care activeaza, dupa cum a declarat Paul Portner, director retail management P&C pentru wall-street.ro.



Peek & Cloppenburg detine 8 magazine in Romania, dintre care 2 au fost deschise in octombrie, in Timisoara si in Cluj. Tot in 2019, retailerul de fashion a redeschis primul magazin, cel…