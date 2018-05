Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai prolifici scriitori si jurnalisti contemporani, profesorul Marin Ionita a incetat din viata, la Bucuresti. Avea 89 de ani si, ca o ironie a sortii, in urma cu doar cateva luni, primise ca omagiu din partea celor care l-au iubit si apreciat un medalion literar-muzical si o lectura…

- Fostul premier Adrian Nastase a deplans moartea celei care a fost Ionela Prodan, pe blogul lui. Acolo, Nastase a rememorat cateva intamplari petrecute alaturi de indragita cantareața de muzica populara. CITEȘTE ȘI: IONELA PRODAN A MURIT FARA SA ȘTIE CA… ”A murit Ionela Prodan. O mare artista, un om…

- Sotia lui, Priscilla, in varsta de 72 de ani, a povestit intr-un documentar pentru HBO ca fostul cantaret stia ca va muri. Moartea lui Elvis Presley, pe 16 august 1977, a iscat numeroase controverse. Artistul a fost gasit mort in baia resedintei din Graceland. Rezultatul autopsiei a fost la iveala faptul…

- Scandalul dintre Brigitte și Ilie Nastase pare departe de a se incheia. Dupa ce bruneta a deschis proces de divorț la Tribunalul București, in luna februarie, informație pe care CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a publicat-o, in exclusivitate, AICI, iar ulterior nici ea, nici Ilie nu s-au mai prezentat…

- Zi neagra pentru teatrul romanesc din Romania! Actrița Aimee Iacobescu s-a stins din viața la varsta de 71 de ani, dupa o lunga suferința. Artista s-a stins pe un pat de spital. Cu o zi in urma, aceasta fusese transportata de urgența la Elias, dupa ce s-a simțit rau. Din pacate, medicii nu au mai […]…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela. Moartea ex-balerinei l-a afectat teribil, iar barbatul a luat o decizie neașteptata. Dupa șase luni in care a trait in Spania, acesta vrea sa se intoarca in Romania și sa ajute oamenii cu probleme. „Nu mai vreau sa fac nici o pensiune. Eu vreau sa ajut oamenii.…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…