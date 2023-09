Stiri pe aceeasi tema

- Paul Pogba (30 de ani), mijlocașul central al lui Juventus, a ieșit pozitiv la un test doping. Conform Gazzetta dello Sport, au fost gasite doze anormale de testosteron in probele lui Pogba. E vorba despre o testare realizata dupa prima etapa din Serie A, Udinese – Juventus 0-3, in care francezul a…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez si-a anulat participarea la summitul G20 din 9-10 septembrie de la New Delhi dupa ce joi a fost depistat pozitiv la COVID-19. Anuntul a fost facut de guvern intr-un comunicat, transmite agenția AFP, citata de Agerpres. Sanchez ‘a fost declarat pozitiv in cursul dupa-amiezii…

- Juventus a terminat la egalitate cu Bologna, 1-1, duminica seara, la Torino, intr-un meci din etapa a doua a ligii de fotbal a Italiei, potrivit Agerpres.Scotianul Lewis Ferguson a deschis scorul pentru oaspeti (24), iar ''Batrana Doamna'' a reusit egalarea pe final, prin atacantul sarb Dusan Vlahovic…

- Cristiano Ronaldo risca sa ajunga in spatele gratiilor, in Arabia Saudita! Fotbalistul a facut un gest, pe terenul de fotbal, dupa ce a marcat un gol, care, potrivit informațiilor, este interzis in țara araba.

- Absolvenții de liceu care vor avea o medie mai mica de nota 7, ar putea sa nu aiba șanse sa-și depuna documentele la instituțiile cu profil pedagogic din țara. Anunțul a fost facut de catre ministrul Educației și Cercetarii, Dan Perciun, care a precizat ca introducerea unei medii de admitere de cel…

- Al-Ittihad a adaugat 50% la prima oferta și ii propune lui Paul Pogba (30 de ani) un contract pana in 2026 cu un salariu stagional de 50 de milioane de euro net! Clubul din Torino l-ar ceda cu doar 10 milioane de euro, dar ar scapa de salariul sau de 10,5 milioane. "Astazi nu plec, dar maine nu se știe",…

- Membrii Partidului Politic „Șor”, scos in afara legii de Curtea Constituționala, risca sa nu poata candida la alegeri, in urmatorii trei ani, dupa ce in Parlament a fost inregistrat un proiect de lege care vine sa puna in aplicare un mecanism de prevenție, ce rezulta din declararea neconstituționala…