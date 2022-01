Stiri pe aceeasi tema

- Deces in lumea preiei din Romania. Paul Parvu, celebru jurnalist gratulat de Ion Iliescu cu apelativul devenit celebru „Mai, animalule!”, s-a stins din viața. Acesta avea 61 de ani și era infectat cu coronavirus. Conform ziuaconstanta.ro, acesta era internat de saptamani bune dupa ce a fost confirmat…

- Celebrul cantareț Meat Loaf, cunoscut pentru melodia ,,I'd Do Anything for You", s-a stins din viața la varsta de 74 de ani, dupa ce s-a imbolnavit foarte grav de virusul Covid-19. Din pacate, forma pe care a avut-o a fost foarte dura, iar artistul nu a supraviețuit.

- Familia lui Pasha Parfeni în doliu. Tatal artistului s-a stins din viața, devenind și el o victima a COVID-ului. Anunțul a fost facut de interpret, pe pagina sa de Facebook, acesta a lasat un mesaj emoționant de adio pentru tatal sau. „Tata… Ai plecat… Mult prea…

- Bartolomeu I, in varsta de 81 de ani, este vaccinat cu schema completa impotriva noului coronavirus din luna ianuarie 2021 si prezinta doar simptome usoare, a anunțat Patriarhia Constantinopolului, potrivit Reuters . Patriarhul ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului este liderul spiritual al celor…

- O fetița de 7 ani s-a stins din viața, dupa ce a fost externata din spital. Ea a fost internata la unitatea sanitara Dumfries, Scoția. Mama acesteia, Tracey, este devastata de durere și a facut public decesul micuței. Trupul neinsuflețit al copilei nu a fost supsus autopsiei, dar daca a murit din cauza…

- Durere fara margini in lumea presei, dupa ce jurnalistul și fostul deputat in Parlamentul Romaniei s-a stins din viața fulgerator, dupa ce timp de o luna s-a luptat cu infecția de Covid-19. Anunțul trist a fost facut de publicația Sputnik, acolo unde acesta lucra. Cauzele decesului Om politic, iar mai…

- Medicul Sandra Alexiu a relatat pe Facebook una dintre dramele pandemiei in care doua surori au refuzat sa mearga la spital deși erau bolnave. Pentru una a fost prea tarziu, cealalta regreta, a povestit doctorița. Acum doua saptamani am primit rezultatul testelor lor, doua surori pe care nici nu mai…

