Paul McCartney va lansa in luna iunie o carte cu retete vegetariene create de Linda, prima sotie a artistului britanic, informeaza DPA. „In urma cu multi ani, inainte ca oricine altcineva sa aiba ideea de a aborda tematici precum sanatatea si bunastarea animalelor, Linda a deschis calea catre vegetarianism, vorbindu-le oamenilor despre acest regim alimentar si promovandu-l”, a declarat starul britanic intr-un mesaj publicat vineri pe contul lui de Instagram. Muzicianul britanic, in varsta de 78 de ani, a publicat totodata o fotografie care il arata alaturi de fiicele sale, Mary, in varsta de 51…