- Cantaretul britanic Cliff Richard, in varsta de 77 de ani, va lansa in luna noiembrie un nou album de studio cu piese originale - primul disc de acest fel dupa o pauza de 14 ani -, intitulat "Rise Up", informeaza PA. Legendarul artist, al carui nou material discografic va aparea pe piata…

- The Beatles: John Lenon, Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison = THE FAB FOUR. Trupa britanica nascuta la Liverpool a reusit sa creeze un fenomen numit ,,beatlemania”. Grupul rock a fost una dintre cele mai indragite formatii de baieti din istorie. Dar orice poveste are un inceput, iar cel al…

- Paul McCartney si-a incantat fanii joi cu un concert intim surpriza la The Cavern Club, barul legendar din Liverpool unde The Beatles a sustinut primele sale concerte in urma cu peste 50 de ani, relateaza Reuters. In scene care pareau sa dateze din anii '60, cantaretul de 76 de ani a fost intampinat…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a creat un cont de Instagram dedicat intamplarilor din ''viata de zi cu zi'' a celor doua pisici ale sale, Calippo si Dorito, pagina care a strans deja 120.000 de abonati la doar cateva ore de la aparitia pe reteaua de socializare, scrie agerpres.

- Pepe nu va avea baiatul pe care și-l dorește. Cantarețul de 38 de ani a spus in repetate randuri ca vrea un frațior pentru fetițele lui, dar ca treburile astea nu se pot programa și ca se va intampla cand va vrea Dumnezeu … Iata insa ca Dumnezeu n-are de-a face cu asta. Raluca, soția lui, a decis ca…

- Cantarețul de manele Nicolae Guța a transmis un mesaj dur dupa ce a gasit o știre in care se spunea ca ar fi murit. Nicolae Guța, pe numele sau real Nicolae Linguraru , a postat in mediul onșline un mesaj in care critica dur o informație in care se spunea de el ca ar fi incetat din viața. Cantarețul…

- Paul McCartney, care filma pe strazile din Liverpool impreuna cu o echipa a postului de televiziune CBS de la "Late Late Show host James Corden", a nimerit in mijlocul unui tur The Beatles care este organizat in mod obisnuit in orasul din nord-vestul Angliei, scrie news.ro.Fostul basist al…

- Albumul „Ye” al rapperului Kanye West, al optulea material de studio al americanului, a debutat pe primul loc in topul Billboard 200, egaland performanta trupei britanice The Beatles si a rapperului Eminem, cu opt discuri care au ajuns consecutiv in aceasta pozitie a clasamentului.