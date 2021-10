Stiri pe aceeasi tema

- Paul McCartney a dezvaluit intr-un interviu acordat pentru BBC Radio 4 ca el isi dorea sa continue sa cante in trupa The Beatles in perioada ce a precedat despartirea acesteia din anul 1970 si ca John Lennon a fost acela care a provocat destramarea grupului britanic, informeaza Reuters. Speculatiile…

- O inregistrare caseta rara a lui John Lennon și Yoko Ono va fi licitata marți in capitala daneza Copenhaga, potrivit BBC . Inregistrarea audio de 33 de minute a fost realizata de patru adolescenți danezi in urma cu mai bine de 50 de ani și cu doar cateva luni inainte ca The Beatles sa anunțe ca se vor…

- Interviuri audio cu muzicianul englez John Lennon care nu au fost facute publice pana in prezent vor fi scoase la licitatie pe 28 septembrie si este estimat ca aceste casete vor fi adjudecate contra unei sume cuprinse intre 20.000 si 30.000 de lire sterline. Nou descoperitele casete cuprind…

