Paul Manafort, omul lui Trump, a castigat in Ucraina 60 milioane dolari

- Monica Gabor se afla pe cai mari de cand s-a mutat in Statele Unite și s-a bagat in afacerile iubitului chinez. Cei doi au reușit sa caștige zeci de milioane de dolari din afacerea cu energizante. Monica Gabor si Mr. Pink au devenit milionari din bauturi energizante, arata cifrele de afaceri pentru…

- Adminstratia americana a presedintelui Donald Trump a decis sa deblocheze un ajutor militar de 195 de milioane de dolari pentru Egipt, suspendat pana in prezent din cauza incalcarii drepturilor omului, relateaza AFP. "Recunoscand masurile luate de Egipt in cursul ultimului an ca raspuns la unele ingrijorari…

- La patru zile de la summitul de la Helsinki dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, Pentagonul a anuntat vineri ca aloca inca 200 de milioane de dolari pentru intarirea apararii Ucrainei, transmite AFP.

- Ivanka Trump - cea mai mare dintre cele doua fiice ale presedintelui american Donald Trump - si sotul ei au castigat cel putin 82 de milioane de dolari in 2017 gratie unor investitii facute in companii pe care le conduceau inainte de a deveni consilieri la Casa Alba, a anuntat cotidianul The Washington…

- O veche vorba a americanilor spune ca fondurile de investitii de tip hedge fund nu sunt o platforma de investitii pe cat sunt un plan de compensare. Daca asta ar fi adevarat, ar putea fi cel mai bun plan de compensare din istoria lumii, potrivit CNBC. „Lista Bogatilor” a managerilor de fonduri…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a platit 400.000 de dolari pentru a obtine o întrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, afirma surse citate de BBC News online. Banii au fost oferiti de intermediari angajati de Petro Porosenko, fiind încasati de Michael…

