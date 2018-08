Stiri pe aceeasi tema

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump la alegerile din 2016, a fost gasit vinovat pentru opt fapte de evaziune fiscala, frauda bancara si ascunderea unor conturi ca parte a investigatiei privind interferenta Rusiei in alegerile din 2016, informeaza postul CNN.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca este "foarte ingrijorat" de o posibila ingerinta a Rusiei in alegerile legislative ce vor avea loc in luna noiembrie in Statele Unite, transmite EFE, preluata de agerpres. "Sunt foarte ingrijorat ca Rusia se va bate foarte tare pentru…

- Locatarul Casei Albe a revenit asupra declaratiilor sale considerate a fi fost foarte conciliante fata de liderul de la Kremlin, afirmand ca s-a exprimat gresit, la Helsinki, atunci cand a spus ca nu are niciun motiv sa nu creada dezmintirile Moscovei privind ingerintele Kremlinului in campania…

- Campania pentru realegerea președintelui american Donald Trump in funcție a strans peste 88 de milioane de dolari in ultimele 18 luni, conform Comisiei Electorale Federale din Statele Unite, relateaza BBC, informeaza Mediafax.Suma stransa pana acum ii da un avantaj considerabil fața de orice…

- Comitetul pentru Servicii de Informații al Senatului SUA confirma ipotezele serviciilor speciale americane cu privire la amestecul Rusiei in alegerile președintelui SUA din 2016, cu scopul spirjinirii candidaturii lui Donald Trump. In același timp, senatorii cred ca Moscova iși continua acțiunile de…

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a platit 400.000 de dolari pentru a obtine o întrevedere cu omologul sau american, Donald Trump, afirma surse citate de BBC News online. Banii au fost oferiti de intermediari angajati de Petro Porosenko, fiind încasati de Michael…