- Fostul sef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost declarat marti vinovat de opt infractiuni legate de fraude bancare si fiscale, transmite Reuters. Juratii au anuntat ca nu pot ajunge la un consens asupra altor 10 capete de acuzare. Judecatorul T. S. Ellis a invalidat procesul…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a reiterat, marti, ca nu a avut contacte cu Rusia in campania electorala din anul 2016, argumentand ca oricum nu ar fi vorba de o infractiune, informeaza site-ul...

- Donald Trump s-a razgandit, astfel ca declara ca presedintele Rusiei, Vladimir Putin, este responsabil pentru amestecul in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, dupa ce a declarat contrariul in cadrul unei...

- Locatarul Casei Albe a revenit asupra declaratiilor sale considerate a fi fost foarte conciliante fata de liderul de la Kremlin, afirmand ca s-a exprimat gresit, la Helsinki, atunci cand a spus ca nu are niciun motiv sa nu creada dezmintirile Moscovei privind ingerintele Kremlinului in campania…

- Campania pentru realegerea președintelui american Donald Trump in funcție a strans peste 88 de milioane de dolari in ultimele 18 luni, conform Comisiei Electorale Federale din Statele Unite, relateaza BBC, informeaza Mediafax.Suma stransa pana acum ii da un avantaj considerabil fața de orice…

- Comitetul pentru servicii secrete al Senatului american a comunicat ca au fost descoperite noi dovezi care confirma ca Rusia a fost implicata in alegerile prezidentiale din 2016 pentru a-l ajuta pe Donald Trump, scrie The Guardian, conform news.ro.Comitetul, dominat de republicani, a afirmat…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, care isi asteapta procesul pentru spalare de bani, frauda fiscala si bancara si lobbying ilegal, in cadrul anchetei privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din Statele Unite, a fost pus, de asemenea, sub acuzare vineri pentru…