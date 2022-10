Stiri pe aceeasi tema

- Deși formeaza primul cuplu din acest sezon de la Mireasa - Capriciile Iubirii, iata ca discuțiile dintre ei nu se opresc. Paul o acuza pe partenera lui, Roxana, ca ar fi influențata de celelalte fete din casa. Ce au discutat cei doi in ediția de astazi.

- Petrecerea de sambata de la Mireasa il aducea pe Andrei cu cateva declarații de dragoste foarte importante pentru Inga. Ei bine, in ediția de astazi a emisiunii, concurentul a explicat ca are sentimente pentru tanara și se pare ca are și planuri serioase de viitor cu aceasta. Iata ce spune concurentul,…

- Roxana și Paul au avut ocazia sa lamureasca lucrurile dintre ei in ediția de vineri, de pe data de 23 septembrie 2022, din Mireasa - Capriciile Iubirii. Concurentul a vorbit despre adevaratul motiv care l-a facut sa puna punct relației cu aceasta.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Claudia Ghițulescu a vorbit despre faptul ca este pregatita sa imbrace rochia de mireasa, dar nu ține neaparat sa faca acest pas. Cu toate ca a trecut printr-un divorț și nu are un partener de viața acum, artista este puternica și are planuri mari de viitor. Iata…

- Noi concurenți de la Mireasa au parte de intalniri pe nevazute in aceste zile, dar nu toate au succes. Ana-Maria a primit un refuz din partea lui George, dupa ce i-a dezvaluit ca are un copil. Concurentul a recunoscut ca pentru el reprezinta o problema și nu iși dorește sa mearga mai departe.

- Giorgio Ionuț Buzoiu de la Mireasa sezonul 6 are 25 de ani și este zodia Scorpion. Concurentul spune ca s-a inscris la show-ul matrimonial difuzat pe Antena 1 și AntenaPLAY pentru ca spera sa-și indeplineasca aici visul de a-și gasi jumatatea perfecta.

- Maria Roman este una dintre cele mai urmarite foste concurente de la Mireasa, iar aceasta iși ține foarte des fanii la curent cu ceea ce se intampla in viața ei. Acum, tanara a publicat o imagine cu actualul iubit, iar fanii s-au bucurat mult sa o vada fericita.

- Perneș a fost deranjat de afirmațiile facute de Lucy in privința relației cu Sabrina. Concurentul a avut o reacție total neașteptata in urma intervenției telefonice din partea fostei concurente a sezonului 5 din Mireasa.