Paul Iorga lanseaza lyric video-ul piesei “Ego”! Cel mai recent single al lui Paul Iorga, “Ego”, se relanseaza acum prin intermediul unui super lyric video pe Youtube. Plin de emotii si trairi, Paul transpune povestea trista a unei relatii unde iubirea este impartasita inegal de cei doi indragostiti. “Iubirea e un lucru ce trebuie impartit in doi, iar din pacate, sub forma unei false relatii, multe persoane isi manifesta iubirea prin ego.” ne marturiseste tanarul artist si producator. Paul Iorga este unul dintre cei mai prolifici producatori si compozitori din ultimii ani, semnand hit-uri precum “Semne” (Connect-R feat Andra), “Au gust zilele”… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

