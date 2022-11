Stiri pe aceeasi tema

- Persoane inarmate necunoscute au furat saci ce conțineau 4 milioane de dolari pe Aeroportul Internațional Domodedovo din Moscova, relateaza TASS . „Pe aeroportul Domodedovo, persoane neidentificate inarmate cu mitraliere s-au deplasat pana la una dintre ieșiri, unde au sustras saci care conțineau numerar…

- Doua tinere angajate la un McDonalds au devenit virale pe TikTok dupa ce au incercat sa filmeze un dans chiar in interiorul fast-food-ului, in timpul muncii, relateaza ro-viral.video .Ele au pregatit telefonul, au dat rec și au inceput sa execute mișcarile, insa nu au observat ca in cadru s-a strecurat…

- Lansata de doar cateva zile piesa cantata de ANDRA și Smiley – Doar vina ta! a adunat deja cateva milioane de vizualizari. Mai exact, piesa „Doar vina ta” lansata de Andra, vocea inconfundabila originara din Campia Turzii, in colaborare cu Smiley este locul 1 in Trending Youtube. Cu peste 3 milioane…

- Vaduva regretatului artist Leo Iorga și-a refacut viața alaturi de un alt barbat. La trei ani de zile dupa stingerea din viața a fostului sau partener, Paula Iorga a decis sa mai dea o șansa iubirii. Fiul sau, pe nume Edy, a confirmat legatura amoroasa a mamei sale, cu care a lasat de ințeles ca […]…

- Apple anunta depasirea unui prag important in ceea ce priveste volumul de muzica disponibil in cadrul propriului serviciu de streaming – peste 100 de milioane de melodii. Este o crestere importanta pentru serviciul lansat destul de tarziu, in iunie 2015. La momentul lansarii, in cadrul acestuia existau…

- Nu e la moda și pare chiar puțin ciudat ca un barbat sa lupte pentru drepturile femeilor. Am fost educați sa uram cuvantul feminism ca pe o ideologie departe de noi, ca pe ceva impotriva caruia barbații ar trebui sa se incoloneze și sa lupte la unison. Eu cred ca in societatea romaneasca ar trebui sa…

- Decretul de promulgare și Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe a fost publicate astazi in Monitorul Oficial, comunica Noi.md cu referire la moldpres.md. Astfel legislația in domeniu a fost armonizata la reglementarile acquis-ului comunitar european. Instituirea noului cadru legal presupune…

- Nu s-ar fi așteptat niciodata la un asemenea succes rasunator intr-un timp record, insa iata ca piesa ei a imparțit TikTok-ul in doua! Milioane de videoclipuri au fost create pe aceasta platforma folosind melodia Marilenei Stan. Artista a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars.