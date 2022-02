Paul Georgescu ales ”Întotătorul anului în ape libere” din întreaga lume. Este primul român din istoria premiilor Superman-ul Romaniei la inot, recordmanul Paul Georgescu a fost ales ”inotatorul anului in lume” (Man of the Year 2021) de catre prestigioasa Open Water Swimming Association. Este cel mai importat titlu in inotul in ape deschise (aventura la care puțini sportivi- chiar și olimpici- se incumeta), pe care il poate caștiga un participant. Bucureșteanul (43 ani), care are omologate multe recorduri mondiale, a primit cele mai multe voturi, nominalizat constant in ultimii trei ani de cand reușitele sale aproape imposibile sunt aplaudate pe intreg mapamondul. Campion mondial la inot in ape inghețate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

