Paul Georgescu a devenit primul român care a traversat canalul dintre Irlanda şi Scoţia Temerarul Paul Georgescu a devenit primul roman care a traversat inot Canalul Nordic, stramtoarea dintre Irlanda si Scotia, considerat unul dintre cele mai dificile din lume. Paul Georgescu, 43 de ani, fostul campion national la polo cu Steaua, a devenit pe 24 august al 107-lea om din istorie care a reusit sa traverseze apele reci ale Canalului Nordic. A inotat 34,7 kilometri timp de 11 ore si 7 minute. Paul a ajuns cu 9 zile inaintea inceperii “ferestrei” lui de traversare si a stat intr-un stres continuu din cauza timpului nefavorabil. “Am vorbit cu pilotul si chiar ne intelesesem sa revin in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

