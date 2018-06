Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Marii Britanii in Bucuresti, Paul Brummel, s-a intalnit in cursul zilei de luni, cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a discuta despre importanta luptei impotriva coruptiei.

- "Mult zgomot pentru nimic. Ziua de 9 iunie va ramane in memoria romanilor ca ziua in care Simona Halep a castigat Roland Garros. Restul evenimentelor sunt secundare. Mi s-a parut ca sunt intr-o lume paralela. Am vazut ca am fost pomenit foarte des, lucru care m-a facut sincer sa fiu un pic nedumerit.…

- DNA a reactionat, joi, dupa decizia Curtii Constitutionale de miercuri prin care se cere revocarea din functie a sefei institutiei, Laura Codruta Kovesi. ”Este momentul sa tragem un semnal de alarma si sa ne exprimam ingrijorarea fata de potentiala afectare a statutului de independenta a procurorilor,…

- 'Nu comentam deciziile instantelor nationale. Dupa cum stiti, lupta impotriva coruptiei este un domeniu pe care Comisia il evalueaza periodic in raporturile sale din Mecanismul de Cooperare si Verificare', a precizat purtatorul de cuvant, potrivit Agerpres. Curtea Constitutionala a Romaniei…

- Directia Nationala Anticoruptie a transmis, joi, printr-un scurt comunicat de presa, ca fara garantiile legale existente in prezent lupta impotriva coruptiei nu ar fi fost posibila, iar pierderea acestor garantii risca sa afecteze grav investigatiile desfasurate de procurorii anticoruptie, titreaza…

- UPDATE: Comisia Europeana arata, într-un raspuns pentru agentia Mediafax, legat de declansarea procedurii de infringement împotriva României pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie, ca actiunea a vizat 11 tari si nu va intra în contradictie cu obiective legitime,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca lupta împotriva corupției de acum se face ca în ani 50 împotriva burghezo-mosierimii. Declarațiile au fost facute la dezbaterea din Parlament la care ministrul Justitiei, Tudorel Toader,…

- Lupta impotriva coruptiei trebuie sa continue pentru ca ar ajuta la imbunatatirea veniturilor guvernamentale si la cresterea eficientei cheltuielilor, a declarat vineri Jaewoo Lee, seful misiunii FMI pentru Romania, intr-o conferinta de presa. "Progresul Romaniei in lupta impotriva coruptiei a fost…