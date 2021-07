Paul Barbu Solo Show @ STRATA Gallery … intr-o geometrie ritualica de tensiuni spațiul devine timp (Aproape) orice punere in scena presupune o legatura tripartita de funcționare: un operator, un obiect/corpus de obiecte și un spectator/observator. Aceasta matrice a unei scenografii, un proces turbulent cu propriile cascade de opțiuni și cerințe, inmulțește posibilitațile unei narațiuni intr-o geometrie ritualica de tensiuni. Paul Barbu pune in scena un spațiu-timp elastic, a carui logica presupune multiple trepte de adevar, care evolueaza și se cristalizeaza asemenea unui ritual. Acest sistem dinamic depinde de spectator/observator,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anul 2020, foarte dificil pentru sectorul cultural din Romania, in care Flight Festival a fost unul din foarte puținele proiecte care și-au asumat sa ofere publicului evenimente culturale de calitate, respectand toate reglementarile și restricțiile impuse de autoritați in pandemie, organizatorii…

- Marea finala a concursului Eurovisionul va avea loc in aceasta seara, la Rotterdam, Olanda, cu incepere de la ora 22.00. Reprezentanta R.Moldova, Natalia Gordienko, va evolua sub numarul 14. Artista și-a indemnat fanii din intreaga lume sa o susțina cu voturile lor. ”Este necesar sa ne adunam forțele…

- Inițial, delegatia Romaniei de la Eurovision 2021 nu a putut participa, duminica, la ceremonia de deschidere, din cauza apariției unor cazuri Covid in hotelul unde a fost cazata. Roxen și echipa Romaniei au primit rezultatele testelor care au ieșit negative și au putu urca, luni, pe scena la repetiții,…

- Este un moment tensionat pe scena politica, dupa ce intalnirea de gradul zero pe tema miliardelor europene, dintre premierul Florin Cițu și liderul PSD Marcel Ciolacu, nu apare in agenda prim-ministrului.

- Peste 6 zile, Amnesia se va auzi in toata Europa. Melodia Romaniei la Eurovision 2021 a fost primita cu entuziasm de fanii Eurovision, care o vor calificata in marea finala de pe 22 mai. Astazi, Roxen a urcat pentru a doua oara pe scena din Rotterdam pentru noi repetiții.

- Teatrul maghiar timișorean „Csiky Gergely” se redeschide pentru public cu spectacolul „Doar lejer”, pus in scena de regizorul Kedves Emoke, o premiera care va avea loc in 5 mai, de la ora 19:00, in sala Studio. Spectacolul aduce pe scena patru personaje aparent banale, dar cu povești de viațavulnerabile…

- Scena cat mai aproape de valuri. Asta e prima cerința. Pentru ca cei de acasa sa auda valurile. Trupa Vama face ultimele probe de sunet pe o scena amplasata cat de aproape posibil de valuri, ca o avanpremiera a momentului, nu foarte indepartat, cand vom ieși din ”lumea zoom”.Baietii vor canta si acum,…

- Ana Baniciu și Raluka s-au transformat in aceasta seara pe scena Te cunosc de undeva in Lady Gaga și Ariana Grade. Cele doua au avut o super coregrafie, iar jurații le-au transmis multe cuvinte de lauda concurentelor.