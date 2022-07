Paul Ballo si Beatrice Peter au lansat piesa Hotter Than July

Stiri pe aceeasi tema

- J Balvin și Ryan Castro au lansat piesa “Nivel De Perreo”. Noua melodie este completarea esențiala a unui playlist rumba de neratat. Aceasta combina perfect reggaetonul și rap-ul pentru o energie nemarginita. “Suntem amandoi copii din Medellin, Columbia, și de fiecare data cand pot lucra cu cineva care…

- Dupa ce in urma cu doar doua saptamani a fost desemnat One True Singer, in cadrul show-ului cu același nume produs de Global Records pentru HBO Max, rareș lanseaza “Prea Tanar”, primul lui single din cariera. Piesa a fost scrisa de artist impreuna cu Marcel Botezan și Sebastian Barac, dar și impreuna…

- Un roman, un bulgar și un olandez și-au deschis un startup crypto in Olanda, in urma cu 4 luni, iar acum au primit o finanțare de capital de risc de 2,5 milioane de euro, printre investitori numarandu-se și un mare fond de investiții care a finanțat in trecut companii ca Facebook, Revolut, Canva.

- Logic a lansat, impreuna cu Like, Blu & Exile, piesa “Orville”. Logic ține pasul cu acele lansari saptamanale pana la sosirea „Vinyl Days”. Ne apropiem de data lansarii din 17 iunie și, inca o data, Logic revine cu un alt single. “Vinyl Days” va sosi luna viitoare și Logic nu s-a sfiit sa impartașeasca…

- Eveniment deosebit pentru viața culturala din municipiul Radauți. Miercuri seara, iubitorii de carte, dar și de teatru, au fost prezenți la Casa Municipala de Cultura, unde dramaturgul radauțean Matei Vișniec a lansat o carte, apoi a privit, din scaunul spectatorului, una din piesele sale. Mai ...

- Karina, fiica lui Mihai Gadea, și-a lansat prima sa piesa pe care a compus-o singura si al carei videoclip l-a regizat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu…

- Formația timișoreana Sanctuar a lansat un single nou care poarta numele de „Metaliști“ și a revenit in fața publicului la sfarșitul saptamanii trecute, susținand un recital in deschiderea concertului aniversar Celelalte Cuvinte, eveniment care s-a desfașurat la Casa Tineretului. „Pandemia ne-a stricat…

- Liviu Teodorescu, asa cum nu l-ai mai ascultat pana acum. „Tot eu” este cea mai noua piesa a unuia dintre cei mai talentati si versatili artisti din Romania. L-ai ascultat cantand balade pop, emotionante, de dragoste, ai fredonat melodii ca „Fanele”, “Muzele” sau „Mi-ai pus ceva in pahar”, iar acum…