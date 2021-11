Stiri pe aceeasi tema

- E nevoie de organizarea in București a unei campanii de vaccinare a persoanelor fara adapost, cele mai vulnerabile la infectarea cu SARS-CoV-2, care au și grave probleme de sanatate, ce se vor acutiza in sezonul rece. Este mesajul scrisorii deschise a Centrului de resurse pentru participare publica…

- Politistii din Dambovita efectueaza 11 perchezitii in trei judete si in Capitala, intr-un dosar care vizeaza infractiuni de constituire a unui grup infractional organizat, deturnarea licitatiilor publice, fals si inselaciune. Una dintre descinderi are loc la sediul Primariei Tartasesti, existand suspiciunea…

- La jumatate de zi de cand liberalii susțineau, prin mai mulți lideri, ca-și mențin propunerea ca Florin Cițu sa fie in continuare prim-ministru, președintele PNL și premierul demis susține ca el l-a propus pe Nicolae Ciuca. „PNL a dat dovada de maturitate și s-a prezentat cu o propunere de premier pentru…

- O parte considerabila din banii Bisericii provin din fonduri publice: 1,3 miliarde de lei alocați numai pentru bisericile din București, de la Guvern și din bugetul Capitalei, in ultimii 13 ani, adica in mandatul Patriarhului Daniel. Dupa mai multe incercari in care Biserica a refuzat sa ne…

- Capitala a inregistrat cea mai mare rata de infectare de la inceputul pandemiei și anume 8,28 de noi cazuri la mia de locuitori. Sectorul 1 are cea mai mare incidența dintre sectoare, respectiv 10,23 la mie. Potrivit DSP București, situația se prezinta astfel: -Sectorul 1: rata de infectare de 10,23…

- Prima colecție de arta pe cartele de metrou s-a lansat azi, incepand cu ora 12:00, la caseriile din stațiile Piața Unirii, Piața Victoriei, Universitate, Eroilor și Tudor Vladimirescu. Cartelele de colecție prezinta o serie de reproduceri de arta in miniatura, structurate in șase capitole. Campania…

- Actuala criza politica lasa bolnavii fara tratamente, atrage atenția Alianta Pacientilor Cronici din Romania. Cei mai afectati sunt bolnavii de cancer si cei cu HIV/SIDA. “Printre cei mai afectati de situatia actuala sunt pacientii bolnavi de cancer si pacientii cu HIV/SIDA; pentru acestia din urma,…

- Premierul Florin Cițu spune ca el a fost primul care a susținut soluțiile venite de la Ministerul Justiției pentru desființarea Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor in Justiției (SIIJ), dar politica nu se face „pe condiționari și șantaj”. Florin Cițu a raspuns criticii privind…