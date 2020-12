Stiri pe aceeasi tema

- Condamnat la 3 ani și 4 luni de inchisoare cu executare in dosarul Ferma Baneasa, Prințul Paul, 72 de ani, a fost dat in urmarire internaționala dupa ce polițiștii nu l-au gasit acasa pentru pune in executare mandatul de incarcerare.”Cu privire la persoana condamnata la pedeapsa cu inchisoarea, avand…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat joi verdictul final in dosarul Ferma Baneasa: omul de afaceri Remus Truica a fost condamnat la sapte ani de inchisoare, israelienii Benjamin Steinmetz si Tal Silberstein au primit cate cinci ani de inchisoare, iar Printul Paul – trei ani si patru luni cu executare.…

