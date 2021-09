Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu trece prin clipe grele dupa ce a primit cea mai proasta veste din partea UEFA. Antrenorul Dinamo Kiev nu se aștepta la așa ceva, iar fanii au fost surprinși in momentul in care au aflat ce se intampla cu echipa sa. Mircea Lucescu, vești proaste! Anunțul facut de UEFA Clipe de cumpana…

- Internationalul roman Alexandru Maxim a marcat un gol pentru Gaziantep, care a fost invinsa de formatia Dinamo Kiev cu scorul de 3-2, duminica, intr-un meci amical de fotbal disputat la Sankt Siegmund (Austria). Maxim a inscris al doilea gol al turcilor, in min. 49, primul fiind reusit de…

- Premierul Florin Cițu vine cu informații de ultima ora legate de strategia privind investițiile straine. Potrivit acestuia, vor avea loc o serie de schimbari. „Am transmis un mesaj clar investitorilor germani: acesta este Guvernul care va face reforme in Romania! In ceea ce privește investițiile straine…

- Ion Ghițulescu, comentatorul radio care a inventat celebra emisiune „Fotbal minut cu minut", a murit in aceasta seara, in propria locuința, la varsta de 91 de ani. Relația de prietenie dintre Ion Ghițulescu și Mircea Lucescu a creat impresia ca marele comentator era apropiat de Dinamo. Printre cele…

- Mircea Lucescu, antrenorul lui Dinamo Kiev, a declarat dupa partida Ucraina - Austria de pe Arena Naționala (Euro 2020) ca naționala României ar putea progresa la comanda selecționerului Ungariei, Marco Rossi.​Deși cu foarte mici șanse de a se califica în optimile Euro 2020, Ungaria…

- Lovitura dura pentru aceasta categorie de angajați care iși punea speranța ca pot ieși mai devreme la pensie in anul in curs. Posibilitatea de a beneficia de reducerea varstei de pensionare, fara penalizare, daca indeplinesc anumite condiții, s-ar putea face in 2023. Motivul invocat de autoritați…

- Mulțumita expertului in nutriție Shakuntala Thilsted, care a crescut in Trinidad și Tobago, milioane de familii cu venituri mici din Asia și Africa au acces la pești la prețuri accesibile și disponibile la nivel local. Acești pești furnizeaza substanțe nutritive vitale pentru dezvoltarea cognitiva a…