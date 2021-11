Paturi libere la ATI pentru pacienții COVID Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi, ca la nivel national sunt disponibile 29 de paturi ATI pentru pacientii cu COVID, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. „In data de 18 noiembrie 2021, conform datelor existente in aplicatia alerte.ms, la nivel national exista 1.717 de paturi de ATI destinate pacientilor COVID-19. In Bucuresti sunt avizate de DSP 391 paturi de ATI pentru pacientii de COVID-19”, a transmis Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea, la nivel national exista o rezerva operationala de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

