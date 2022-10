Patruzeci de persoane amendate pentru lipsa formularului PLF şi-au primit banii înapoi Patruzeci de persoane din judet amendate pentru lipsa formularului PLF de intrare in tara si-au primit banii inapoi, potrivit informatiilor transmise de Directia de Sanatate Publica Braila, potrivit Agerpres.Conform sursei citate, la nivelul judetului Braila au existat 40 de solicitari de restituire a amenzilor in baza Legii 257/2022, in valoare totala de 23.000 lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

