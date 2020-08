Stiri pe aceeasi tema

- Spania are cele mai mari cifre de infectare cu coronavirus din Europa, dupa ce a comunicat luni, o medie de 4.923 de cazuri noi zilnice, in ultimele sapte zile, mai mult decat Franta, Regatul Unit, Germania si Italia.

- Actuala pandemie ar putea sa schimbe pentru totdeauna viața urbana așa cum o știm. Nu doar orașenii ar avea de caștigat de pe urma colapsului metropolelor, ci și satele, se arata intr-o analiza a reporterilor de la publicația americana Politico.Pandemia de coronavirus nu-i singura ori prima care schimba…

- Cu peste o mie de cazuri noi intr-o singura zi, Romania este acum in topul nedorit al tarilor europene cu cele mai multe imbolnaviri raportate zilnic. Daca in urma cu doar o luna ne aflam in coada clasamentului, incet-incet am depasit țari precum Italia sau Franta, care raportau mii de bolnavi pe cand…

- Mai multe țari din Europa impun restricții cetațenilor romani care doresc sa intre pe teritoriul lor și asta din cauza creșterii numarului de cazuri de infectare cu noul coronavirus din țara noastra. Potrivit anunțurilor oficiale ale Ministerului Afacerilor Externe, in unele cazuri, accesul pe teritoriul…

- Peste 2,5 milioane de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate oficial in Europa, dintre care peste jumatate in Rusia, Regatul Unit, Spania si Italia, potrivit unui bilant realizat de AFP din surse oficiale sambata la ora 10:30 GMT, potrivit Agerpres.

- Cresterea numarului de infectari va fi inevitabila, in perioada urmatoare, a spus ministrul. In acelasi timp, acesta si-a exprimat speranta ca aceasta crestere va fi progresiva, si nu exponentiala. "Daca gestionam un numar de cazuri, in cinci zile am avut 196 de cazuri, 237, 222, 275, 320…

- Zeci de mii de oameni au continua sa iasa in strada in ultimele zile, la doua saptamani de la moartea americanului de culoare George Floyd. Protestatari de toate varstele au manifestat impotriva violenței poliției și rasismului nu doar in Statele Unite, ci și in Italia, Franța, Olanda, Marea Britanie…

- Guvernul britanic a anuntat marti 545 noi decese provocate de noul coronavirus in Regatul Unit, fiind de asemenea confirmate 2.412 noi cazuri de COVID-19 in urma efectuarii a 89.784 de teste, transmite agentia EFE.Dupa ce duminica si luni numarul deceselor coborase la 170 si, respectiv, 160,…