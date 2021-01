Stiri pe aceeasi tema

- Bruxelles-ul le-a reamintit ferm statelor membre UE de angajamentul lor de a nu lansa „propriile proceduri de achizitie” pentru vaccinurile anti-Covid, in condițiile in care au mandatat Comisia Europeana sa negocieze pentru tot blocul comunitar.

- VIDEO ȘTIREA TA| Colindatori din Bacau, „inarmați” cu o boxa, vestesc Nașterea Domnului pe strazile Municipiului Alba Iulia Un grup de colindatori din Bacau, colinda strazile Municipiului Alba Iulia, pentru a aduce oamenilor spiritul de sarbatoare, deși masurile anti-Covid și vremea de afara nu ajuta…

- Un oficial de la Bruxelles a oferit un raspuns pe cat de involuntar, pe atat de precis, chiar la virgula, despre costul vaccinurilor anti-Covid care vor ajunge in urmatoarea perioada in majoritatea statelor europene.

- Joi seara, relateaza corespondentul ziarului “Le Figaro”, la Bruxelles era o atmosfera de oarecare destindere in randul participanților la summitul european. Dupa trei saptamani de blocaj și schimburi de replici uneori dure, șefii de stat și de guvern ai celor 27 membri ai Uniunii Europene, intruniți…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova au plecat cu patru puncte de la Dej, dupa un esec in cinci seturi cu Dinamo si o victorie cu 3-0 in fata echipei gazda. Aceste rezultate ne mențin pe un loc fruntaș in clasament, mai exact pe poziția a 3-a, cu 17 puncte, la doar o lungime de Arcada Galați și la doua…

- Comisia Europeana vrea inlocuirea slujbelor de Craciun cu “inițiative online sau televizate”. Proiectul la nivel European este motivat de frica celui de-al treilea val. Recomandarile fac parte dintr-un proiect ce va fi publicat miercuri, anunța cotidianul italian Corriere della Sera, potrivit Digi24.…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Pfizer a inceput sa fie adus din SUA in Europa. Avioanele companiei aeriene United Airlines au inceput sa opereze de vineri primele astfel de zboruri din istorie, cu destinatia Bruxelles, informeaza Wall Street Journal .

- Vești bune de la Bruxelles. Uniunea Europeana ar putea da unda verde comercializarii vaccinurilor Pfizer și Moderna in a doua jumatate a lunii decembrie. O spune președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit careia totul depinde de rezultatele evaluarii pe care Agenția Europeana a Medicamentelor…