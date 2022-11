Stiri pe aceeasi tema

- Pentru doua dintre cele douasprezece zodii, anul 2022 nu a fost unul tocmai ușor. Dar știți cum se spune: cu cat așteptarea e mai lunga, cu atat rezultatul și rasplata este mai imbucuratoare. Așa ca, pe final de an, aceste doua zodii care au avut o perioada complicata, vor scapa de toate relele și vor…

- Final de an plin de belșug pentru doua dintre zodii. Astrele le favorizeaza pe plan financiar in ultima perioada din an. Se poate sa le intre o suma frumoasa in conturi, chiar inainte de sarbatorile de iarna. Iata cine sunt norocoșii!

- Daca in anul 2022 ai incercat sa gasești partenerul perfect și ai reușit, s-ar putea ca astrele sa fie in favoarea relației tale. Exista trei cupluri de semne zodiacale care, cel mai probabil, vor ramane impreuna pentru o lunga perioada de timp, daca nu chiar toata viața. Vezi care sunt cuplurile de…

- BERBEC Concentrarea va fi mai slaba astazi la birou, așa ca luați pauze mai dese in timpul programului de lucru. TAUR Dupa activitațile zilei, rasfațați-va cu o seara de relaxare in compania celor dragi - aceasta este o rețeta pentru sanatate și calm.GEMENI Vei avea impresia ca lumea se invarte in jurul…

- O singura zodie din va avea parte de un final de an plin de belșug și reușite pe toate planurile. Daca pana acum nu a realizat ceea ce și-a dorit, urmatoarea perioada va fi destul de benefica pentru ea și va avea parte de multe realizari. Iata care este nativul care se va bucura de una dintre cele mai…

- Astrele arata ca doar trei zodii din cele 12 ale horoscopului vor fi portejate de ingeri pe final de an. Acești nativi din zodiac vor avea, in perioada ce urmeaza, noroc pe toate planuri. Aceste trei zodii se vor bucura din plin de reușite, dar acest lucru vine in viața lor și pentru ca mereu au avut…

- Astrele arata ca doar doua zodii din horoscop vor avea reușite pe toate planurile in urmatoarea perioada, asta pentru ca vor fi protejate de Univers. Vor avea noroc in dragoste, dar și pe plan financiar și vor caștiga sume mari de bani sau chiar o moștenire din partea celor dragi. Iata care sunt nativii…

- Multe zodii din horoscop sunt protejate de Dumnezeu și de ingeri, insa doar trei vor fi protejate de Sfanta Maria pe final de an. Acești nativi din zodiac scapa definitiv de ghinion, iar viața lor se va schimba radical. Iata despre ce zodii este vorba!