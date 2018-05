Patru zodii cu intenţii ascunse. Nu sunt de încredere pentru că au două feţe Incredere este foarte greu de caștigat și nici dupa o viața nu poți spune ca ai ajuns sa cunoști o persoana in totalitate. Astrele ne dezvaluie care sunt cele mai false zodii și in care nu poți avea incredere niciodata pentru ca se schimba dupa cum bate vantul. Acum zambesc, iar in secunda urmatoare iși schimba total starea de spirit și atitudinea fața de tine. FECIOARA: Chiar daca acești nativ par a fi cele mai dulci și minunate persoane la prima vedere, in sufletul lor zace multa nervozitate. Se poate transforma de la o clipa la alta, trece de la o stare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Chiar daca esti o persoana indrazneata si puternica, uneori alergi orbeste dupa oameni care nu te vor in viata lor. Tu crezi cu tarie ca, chiar daca acele persoane nu te plac acum, o vor face candva pentru ca le vei demonstra ca esti o femeie deosebita. Si crezi asta din toata inima si nimic…

- Opoziția dintre planeta Neptun și Luna amplifica romantismul și sensibilitatea, dar poate induce confuzie în gândire și o diminuare a simțului practic. Azi eastrolog.ro recomanda sa ne ocupam mai mult de chestiunile sufletești decât de cele materiale, iar deciziile importante ar…

- Gemeni Gemenii se fac cu usurinta placuti, sunt amuzanti, inteligenti. Acestia pot purta o discutie interesanta pe intelesul oricui. Citeste si HOROSCOP: Cum te porti atunci cand esti nefericita in dragoste Nativul din Gemeni este greu de parasit tocmai din aceste motive. Sunt…

- In general, nativii din aprilie sunt oameni muncitori care pot obtine in viata tot ceea ce vor. Nu depind de ceilalti. Nu le este frica sa spuna ce gandesc. Trec peste toate obstacolele. In plus, oamenii nascuti in aprilie iubesc pericolul asa ca merg in intampinarea sa, nu-l ocolesc. Intotdeauna…

- FECIOARA: Nativii nascuți sub semnul zodiacal al fecioarei au avut multe de patimit in ultima perioada, insa in tot acest timp au tot sperat ca adevarul va ieși la iveala și ca cei care le-au facut rau vor fi pedepsiți. In luna martie lucrurile se vor schimba pentru acești nativi pentru…

- GEMENI: De cele mai multe ori, nativii din gemeni au doua fețe in relații și sunt profitori. La inceput, te vor minți in cel mai frumos mod, iar apoi te vor duce cu zaharelul. In momentul in care vor fi siguri ca ți-au caștigat inima, gemenii iși vor arata adevarata fața. Exista și…

- Astrele de dezvaluie care sunt semnele zodiacale care nu vor putea fi niciodata impreuna pentru ca au caractere complet diferite și nu se vor ințelege de nici o culoare. Atat timp cat sunt impreuna, iși vor face doar rau. Iata care sunt aceste perechi de zodii: CAPRICORN și VARSATOR:…