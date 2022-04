Stiri pe aceeasi tema

- Astrologii au facut lista zodiilor care nu stau prea bine la capitolul autocontrol. Acești nativi sunt cunoscuți drept mari scandalagii, cearta cu ei nu se termina niciodata prea bine. Astrele au presarat prea mult „piper” cand i-au creat, de aceea cearta cu ei este o destinație fara sfarșit și trebuie…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmintit vineri informatiile aparute in aceeasi zi in unele media potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin, care in luna octombrie va implini 70 de ani, ar putea suferi de cancer, catalogandu-le drept "fictiune si minciuna", relateaza…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a venit luni dimineata pe Lotul I din Tronsonul II al Drumului Expres Craiova-Pitești. Acesta, impreuna cu constructorul, au declarat ca la finalul lunii aprilie vor incepe procedurile de recepție a lucrarii de le acest lot. Lotul II de pe Tronsonul II va…

- Luni, 7 februarie 2022, Majestatea Sa Margareta a primit, la Castelul Regal Savarșin, o delegație din partea Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara, alaturi de colaboratori de la Fundația Colecția Familiei Regale. Cu…

- O femeie a ieșit la prima intalnire cu un barbat și voia foarte mult sa faca o impresie buna, așa ca s-a imbracat cu cele mai bune haine și a stat ore in șir in oglinda. Cu toate acestea, inevitabilul s-a intamplat.

- ARAD. Dupa nici doua saptamani, trioul Bilcea-Faur-Meszar s-a intalnit, din nou, pentru a discuta despre prioritațile clubului UTA. E drept, acum a fost prezent și liderul suporterilor, Dan Proca. S-a discutat, acum, despre investițiile in stadion. Daca ținem minte, tot asta s-a vorbit și data trecuta.

- Primarul Clujului, Emil Boc, a avut miercuri o intalnire cu liderul AUR, George Simion. Edilul Clujului a explicat ca o astfel de intalnire e normala. El susține ca are și idei comune cu George Simion. „Am avut o discuție decent rezonabila. Eu sunt un adept al dialogului, chiar cu persoane…

- Comunicat de presa| Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș: Intalnire intre mediul de afaceri din Aiud și reprezentanții Electrica pentru identificarea de soluții la problema facturilor mari Senatorul PSD de Alba, Calin Matieș: Intalnire intre mediul de afaceri din Aiud și reprezentanții Electrica pentru…