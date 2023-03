Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea perioada se anunța una plina de provocari pentru unele zodii, care vor lua in calcul varianta de a se separa de persoana iubita. Problemele nerezolvate revin in cuplu și pot cauza noi tensiuni.

- Ultimele zile din luna martie se anunța tensionate pentru mai multe zodii, care trebuie sa gestioneze eventualele neințelegeri din cuplu. Astrele nu le sunt favorabile nativilor care au tendința sa fie impulsivi.

- Luna martie se anunța o perioada plina de surprize pentru unii nativi, care vor avea șansa de a-și cunoaște sufletul pereche. Deși vor trece printr-o perioada mai complicata, asta dupa ce ajung sa se desparta de persoana iubita, soarele rasare și pe strada lor in aceasta luna.

- Deși Valentine's Day ii prinde intr-o relație, lucrurile nu vor evolua așa cum și-ar fi dorit pentru unele zodii, care ajung sa se desparta dupa ziua indragostiților. Cu toate ca vor fi dezamagiți, nu vor sta prea mult timp singuri, pentru ca astrele le-au pregatit cateva surprize.

- Fericire și implinire in dragoste pentru nativii a doua zodii, in luna februarie. In urmatoarele saptamani, aceste zodii sunt vizate de noutați, astfel ca noi persoane apar in viața lor pe neașteptate. Trebuie sa-și pastreze inima și mintea deschisa in aceasta perioada.

- Luna februarie este considerata perioada in care iubirea plutește in aer, dar nu la fel se poate spune și despre doua zodii, care vor trece prin momente mai delicate in cuplu. Acești nativi trebuie sa fie atenți, pentru ca vor avea parte de surprize neplacute pe plan personal.

- Trei zodii din horoscop vor fi intampinați de o surpriza la jumatatea lunii februarie, deoarece de ziua indragostiților iși vor cunoaște sufletul pereche, cu care vor lega o relație amoroasa pe viața. Sfantul Valentin le aduce persoana iubita chiar și celor care credeau ca vor ramane singuri pentru…

- Trei zodii nu vor avea parte de noroc in dragoste anul viitor. Acești nativi se despart in 2023 și vor trece prin momente grele din cauza separarii. Cine sunt ghinioniștii care vor varsa lacrimi de suferința. Ei se visau in fața altarului, dar perioada care urmeaza le va spulbera orice așteptare.