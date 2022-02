Stiri pe aceeasi tema

- Astrele reușesc sa prezica viitorul, iar in afara de asta mai ofera și caracteristici pentru fiecare nativ in parte. In ceea ce privește viața amoroasa, iata patru zodii de femei bune la pat. Ele dau totul in iubire.

- De 17 ani, Andi Moisescu și Olivia Steer formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi au impreuna doi copii, iar mulți au vrut sa afle care este secretul relației lor. Au trecut impreuna peste orice obstacol, iar acum nimic nu-i mai atinge. Andi Moisescu și Olivia…

- Cand se indragostesc, unele persoane simta o stare permanenta de bine. Altele devin copleșite, fiind ușor de manipulat. Iata cele 5 zodii care devin foarte naive cand se indragostesc! Taur In ciuda faptului ca este o zodie care știe ce vrea, Taurul face parte dintre cele mai naive zodii cand... The…

- M-a acuzat un prieten ca ma duc rar la biserica. Nu l-am contrazis. Așa este, nu ma duc des la biserica, nici nu ma intereseaza ce fac ceilalți, nu-mi pasa. Fiecare cu credința lui. Imi este prieten și ateul, și budistul și musulmanul. Crezi intr-o piatra vopsita in verde? Foarte bine, e decizia ta…

- ATENȚIE, viteza va lasa fara permis, radarele sunt la datorie, in Dambovița The post ATENȚIE, viteza va lasa fara permis, radarele sunt la datorie, in Dambovița first appeared on Partener TV .

- Astrele v-au prgatit cateva surprize in aceasta zi de marți, 16 noiembrie. Iubirea și prosperitatea financiara va sunt aproape și trebuie sa va bucurați pe deplin de ceea ce va ofera aceasta zi.

- ACCIDENT in municipiul Targoviște, o persoana ranita, au intervenit pompierii pentru asigurare zona in cazul unui accident auto, zona Peco OMV The post ACCIDENT in municipiul Targoviște, o persoana ranita first appeared on Partener TV .