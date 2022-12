Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile germane au percheziționat luni seara casele in care companiile olandeze și poloneze gazduiesc muncitori migranți din Romania și Polonia, in zona de frontiera de langa Roermond și Venlo, relateaza site-ul televiziunii 1 Linburg . In multe dintre locuințe, condiții puneau viața in pericol,…

- Vești foarte bune pentru o zodie! Acești nativi vor fi protejați de Univers in luna decembrie! Ei vor avea parte de iubire și bani. Norocul este de parte lor pe toate planurile. Viața li se va schimba radical in perioada urmatoare.

- Vești foarte bune pentru o zodie! Unii nativi vor fi protejați de Univers in luna noiembrie și vor avea parte de multe momente speciale. Ei vor uita complet de toate supararile, pentru ca vor avea tot ce și-au dorit vreodata. Viața lor se schimba radical. Cine sunt norocoșii.

- Luna noiembrie se anunța una destul de buna pentru mai mulți nativi, insa doar o zodie din horoscop se va bucura din plin de viața. Aceasta zodie feminina va fi ceruta in casatorie in aceasta luna. Partenerii de viața ai acestor nativi au ganduri serioase, iar aceasta zodie va trai emoții intense. Iata…

- Dan Negru este foarte discret cand vine vorba despre familia lui și mai ales despre copiii sai. Prezentatorul de la Kanal D iși ține fata și baiatul departe de lumina reflectoarelor. Intr-un interviu pentru Revista VIVA! , Dan Negru a vorbit despre copiii lui, Dara și Bogdan. Intrebat daca aceștia vor…

- O zodie are parte de cele mai bune vești in luna octombrie. Acești naitvi sunt preotejați de ingeri și vor avea noroc pe toate planurile. Ei sunt binecuvantați și vor afla ce inseamna cu adevarat fericirea. Viața lor se schimba radical.

- Libertatea a fost la filmarile „Mai departe” (titlu de lucru), un film despre viața rugbistului George Balta, care a ramas paralizat in 2006, in urma unui accident pe teren. Acum este alergator de maratoane și ultramaratoane in scaun rulant. Un film inspirațional, pe care il vom putea vedea pe ecrane…