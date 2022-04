Din punct de vedere astrologic, harta natala este un instrument perspicace care te poate ajuta sa identifici punctele forte care iti permit sa-ti atingi obiectivele si sa te apropie de versiunea ta de succes. In plus, poate identifica noduri specifice care discern daca pur si simplu te-ai nascut cu calitate de star. In timp ce semnul tau solar iti poate oferi o prezentare generala a calitatilor tale exterioare, exista si alte elemente in harta natala care vorbesc despre norocul tau si despre destinul tau. Esti destinat unei vieti pline de realizari? Berbec (21 Martie – 19 Aprilie) Intre a fi…