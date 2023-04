Patru zile libere pe lună pentru părinții care au copii până la opt ani Parinții care au copii cu varsta de pana la opt ani vor putea sa lucreze de acasa aproape o saptamana pe luna, conform unui proiect de lege. Masura va viza atat angajații de la stat, cat și pe cei de la privat, existand posibilitatea ca aceștia sa aleaga fie o zi libera pe saptamana, fie 4 zile consecutiv. Proiectul de act normativ aparține PNL, care il depune in Parlament. „O masura extraordinar de buna pe care o propunem este legata de flexibilizarea muncii. Se aplica parintilor cu copii cu varsta de pana la opt ani si care muncesc la stat sau privat. Asa cum e prevazut in Directiva UE din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

