Patru zile de explozii la Combinatul din Galați, pentru demolarea unor echipamente vechi. Combinatul trece la „Green Steel” Administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” din Galați a anunțat ca in zilele urmatoare locuitorii orașului nu trebuie sa se alarmeze daca vor auzi explozii și vor vedea nori de praf ridicandu-se din zona platformei siderurgice deoarece vor fi executate mai multe explozii controlate pentru demolarea unor echipamente vechi de la fosta cocserie și a patru coșuri de fum care nu mai sunt in funcțiune. „Incepand de marți, 29 martie și pana vineri, 1 aprilie, se vor derula operațiuni de demolare controlata, ceea ce inseamna ca se pot auzi explozii și se poate vedea praf. Aceste operațiuni vor include… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

