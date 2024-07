Patru zile de evenimente muzicale de excepție, de Ziua Timișoarei Ziua Timișoarei va avea și in acest an un program artistic special, dedicate evenimentului. Organizat de Casa de Cultura a Municipiului, evenimentul dureaza patru zile, in perioada 1 – 4 august, pe scena Teatrului de Vara din Parcul Rozelor. Atracțiile principale sunt spectacolele de opera Voievodul Țiganilor și Meșterul Manole, dar și concertele susținute de ... The post Patru zile de evenimente muzicale de excepție, de Ziua Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

- Casa de Cultura a Municipiului organizeaza o noua ediție a evenimentului Ziua Timișoarei, care anul acesta se va intinde pe parcursul a patru zile, in perioada 1-4 august. Manifestarile sunt pentru toate gusturile și vor avea loc pe scena Teatrului de Vara din Parcul Rozelor.

