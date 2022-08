Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari de val de caldura și disconfort termic ridicat, valabile pana sambata. COD GALBEN Interval de valabilitate: 26, 27 și 28 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat In intervalul menționat valul de caldura va persista luni…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe atenționari de cod galben și cod portocaliu de val de caldura și instabilitate atmosferica accentuata, dupa cum urmeaza: COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat Valul de caldura…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actuzalizat astazi avertizarile de canicula si instabilitate atmosferica. Astfel, ANM a emis un cod galben de val de caldura si disconfort termic ridicat valabil astazi, 24 iulie. Potrivit ANM, valul de caldura va persista, duminica 24 iulie in regiunile sudice…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari COD GALBEN pentru judetul Neamt. Prima dintre acestea este valabila astazi, 5 iulie, pentru zona de ses a judetului si prognozeaza “val de caldura și disconfort termic ridicat“. “In intervalul menționat valul de caldura se va menține…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis marți 3 atenționari Cod galben: de canicula in cea mai mare parte a țarii și de ploi torențiale, dar și 2 alerte Cod portocaliu. Primul anunța un val de caldura in 5 județe din vestul țarii, cel de-al doilea furtuni puternice in 14 județe. Prima…

- Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis un cod galben caldura si disconfort termic ridicat valabil in zone din 35 de judete, in perioada 3 5 iulie. Sunt vizate si zone ale judetelor Constanta si Tulcea. In intervalul mentionat, valul de caldura se va mentine in toate regiunile, iar disconfortul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi mai multe avertizari cod rosu, cod portocaliu si cod galben de val de caldura si disconfort termic ridicat. Potrivit ANM, un cod galben este valabil astazi, 1 iulie cand valul mentionat valul de caldura se va mentine in toate regiunile, iar disconfortul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de canicula valabila pentru județul Suceava. Potrivit meteorologilor, jumatatea estica a județului este sub cod portocaliu de val de caldura persistent și disconfort termic accentuat, in timp de jumatatea estica este sub avertizare de cod galben…