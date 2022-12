Patru vehicule, implicate într-un accident rutier cu două victime la Bâlteni Pompierii gorjeni intervin la aceasta ora pentru gestionarea unei situații de urgența generate de un accident rutier produs pe raza localitații Balteni, satul Moi. Au fost implicate 4 autovehicule (un autovehicul de mare tonaj și 3 autoturisme). La fața locului s-au deplasat doua echipaje pentru descarcerare și doua echipaje SMURD din cadrul ISU Gorj, precum și 3 echipaje din cadrul SAJ care au constatat ca in urma impactului doua persoane sunt incarcerate.In acest moment se intervine pentru extragerea celor doua persoane din autovehicule. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

