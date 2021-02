Patru unitati de invatamant din Lugoj au obtinut acreditarea Erasmus +

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Galati a decis suspendarea cursurilor la Gradinita cu Program Prelungit nr. 45 din municipiul resedinta unde au fost inregistrate trei cazuri pozitive cu virusul SARS-CoV-2 in randul personalului auxiliar si cel nedidactic, informeaza, joi, Prefectura. Potrivit…

- Accident in lanț, joi seara, in județul Timiș. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe autostrada A6 Balinț – Lugoj, la km 8, circulația este intrerupta, pe sensul catre Lugoj, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autotrenuri și trei autoturisme.…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Mircea Bacala, sambata, in ședința online, a aprobat scenariul de organizare și desfașurare a cursurilor in unitațile de invațamant din județul Timiș incepand cu data de 8 februarie 2021. Scenariile au fost aprobate avand…

- O fata de 15 ani a fost luata cu forța de trei barbați, dintr-o stație de autobuz, tarata și bagata intr-un BMW. Rapire in centrul Clujului. Cei trei rapitpri au fost prinși o ora mai tarziu, in comuna Ciucea, județul Cluj. Agresorii au varste de 25, 26 și 34 de ani. In imagini se vede cum un BMW negru…

- Numarul de firme dizolvate a scazut cu peste 25%, in primele 11 luni din 2020, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, la 23.341, fata de 31.217 de firme in perioada ianuarie - noiembrie din 2019, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). …

- Cinci porci mistreti au fost gasiti morti pe un fond de vanatare din zona Lugoj. Subprefectul judetului Timis, Mircea Bacala a convocat o sedinta a Comitetului Local de Combatere a Bolilor in care s-a prezentat situatia privind confirmarea Pestei Porcine Africane la mistreti din Fondul de Vanatoare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a emis o noua hotarare privind prezența fizica la cursuri a elevilor și preșcolarilor, in contextul pandemiei de coronavirus. Conform hotararii, activitațile didactice vor continua in sistem online și in perioada 9-23 decembrie 2020. Iata…

- Politistii de la Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul IPJ Timis impreuna cu politistii din Lugoj au inceput supravegherea comercializarii ilegale de obiecte pirotehnice. Actiunile sunt coordonate de Directia Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului…