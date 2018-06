Patru unguri si 4 romani pleaca cu trenul Patru unguri si 4 romani pleaca cu trenul de la Cluj la Bucuresti. In gara, ungurii isi iau fiecare bilet, romanii isi iau toti un singur bilet. In tren, cand vine nasu`, ungurii dau biletele, iar romanii se ascund in WC. Bate nasu in usa WC-ului, iese o mana cu biletul, il composteaza nasu’ si pleaca. La intoarcere, ungurii iau un singur bilet, romanii nici unul. In tren vine nasu`, ungurii se ascund in WC; se aude un ciocanit in usa, iese o mana cu biletul, “nasu`” ia biletul dupa care se aude o voce : – Hai baieti, c-am facut rost de bilet… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

