- Patru turisti - doi americani, un elvetian si un olandez - au fost ucisi si altii doi raniti, in Tadjikistan, dupa ce au fost loviti de o masina si atacati de barbati inarmati, au anuntat luni autoritatile acestei tari din Asia Centrala, potrivit AFP.

- 'Noi examinam toate pistele', a indicat ministrul tadjik de interne, Ramazon Hamro Rahimzoda, fara sa invoce explicit posibilitatea unui act terorist. El a precizat totusi ca atacatorii 'aveau asupra lor cutite si arme de foc' si ca un turist a fost ranit cu un cutit. Atacul s-a produs duminica…

- Patru turisti straini care se deplasau in grup cu bicicletele in sudul Tadjikistanului au fost ucisi si alti trei raniti duminica, loviti de o masina, au anuntat autoritatile acestei tari din Asia Centrala, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Accidentul s-a produs in regiunea Danghara, la 150…

- Tot mai multi turisti straini aleg sa-si petreaca vacanta de vara pe litoralul romanesc. Potrivit touroperatorului "Paradis Vacante de Vis", cele mai cautate statiuni sunt Mamaia, Eforie Nord, Venus, Saturn, Jupiter, Cap Aurora, Eforie Sud.

- Transilvania era in titlurile marilor publicatii din lume in toamna lui 2015, atunci cand Lonely Planet a notat ca este ce mai buna regiune de vizitat in 2016. Iar efectul l-a simtit puternic si brasoveanul Marian Tirla, ghid montan si proprietarul agentiei de turism Active Travel. De la vizite la observatorul…

- Un grup de turisti straini a fost amendat de controlorii RATB in ciuda faptului ca acestia au validat cardul de calatorie, dar nu si-au dat seama ca sistemul daduse eroare si, prin urmare, calatoria nu a fost taxata.

- Doua milioane de turisti straini au ajuns anul trecut in Bucuresti, insa nu toti au plecat acasa cu amintiri frumoase despre capitala Romaniei. Peste sapte sute de vizitatori s-au plans politistilor ca au fost furati, inselati sau chiar batuti. S-au trezit, de pilda, ca opresc la un bancomat, iar taxiul…

- Oamenii care au lucrat pe litoral de cand au inceput sa se ridice statiunile povestesc marirea si decaderea industriei de la Marea Neagra care atragea 1,5 milioane de turisti straini pe sezon.