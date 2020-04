Patru tuneluri de dezinfecție a cumpărat spitalul din Vulcan Spitalul de Boli Infecțioase din municipiul Vulcan va avea tuneluri de dezinfecție. Patru astfel de dispozitive au fost achiziționate. 19.200 de lei au costat cele patru tuneluri de dezinfecție. 4.800 de lei este valoarea unui astfel de dispozitiv de dezinfecție. Achiziția a fost realizata in contextul in care Ministerul Sanatații a desemnat unitatea medicala drept spital suport pentru tratarea pacienților cu COVID-19. La Spitalul din Vulcan sunt internați mai mulți pacienți cu suspiciune de COVID-19. Colaborator FOTO: Facebook Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

