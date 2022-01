Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor este intrerupta, in aceasta seara, pe sectorul Filiasi – Gura Motrului, din cauza unor copaci care au cazut, fiind afectata si alimentarea cu electricitate. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulația trenurilor se desfașoara in condiții de meteo nefavorabile…

- Circulația feroviara se desfașoara in condiții de meteo nefavorabile in sudul țarii, pe raza Regionalei CF Craiova, unde se acționeaza cu doua drezine pantograf, intre stațiile Gura Motrului și Filiași pentru inlocuirea firului de contact, rupt de un copac prabușit pe calea ferata. Compania…

- Traficul feroviar este intrerupt, luni seara, in zona Filiași, ca urmare a caderilor de copaci pe segmentul feroviar Filiași - Gura Motrului, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Calatorii din trenurile afectate primesc asistența, anunța CFR Calatori. Ca urmare caderilor de copaci de…

- Circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de sud-vest, nord si centrul tarii, iar pe unele rute se intervine pentru repunerea sub tensiune a liniilor de contact, fiind in acelasi timp asigurata transbordarea pentru calatorii aflati in cateva trenuri InterRegio…

- Trafic feroviar adaptat la conditiile de iarna Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca circulatia trenurilor se desfasoara in conditii de iarna pe reteaua feroviara din partea de sud vest, nord si centrul tarii, personalul feroviar fiind activat pentru interventia operativa, necesara asigurarii…

- Intre localitatile Brazi si Crivina, județul Prahova, duminica, 2 ianuarie, o locomotiva a unui tren de marfa cu 27 vagoane incarcate cu azotat de amoniu a luat a luat foc . Compania Nationala CFR SA a transmis pentru Libertatea ca nu mai sunt probleme pe linie și ca traficul feroviar se desfașoara…

- Un tren este oprit marti dimineata, intre statiile Izvorul Mures si Izvorul Olt, dupa ce mai multe crengi au cazut pe locomotiva. Incidentul a afectat si circulatia altor 5 garnituri. Circulatia a fost reluata dupa aproape cinci ore. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca, incepand cu…

- Compania Nationala de Cai Ferate “CFR” SA informeaza ca circulația feroviara in stația CF Balota este inchisa la aceasta ora, din cauza deraierii, la intrarea in stație, a 3 vagoane din compunerea unui tren de marfa, care aparține operatorului CERFERSPED.Trenul de marfa are in compunere 26 de vagoane…