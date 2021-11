Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3,5 tone de tutun neprelucrat fusese ascuns intr-un TIR care transporta piese auto, potrivit informațiilor transmise, duminica, de Poliția de Frontiera. Marfa, care era ascunsa in mai multe cutii din carton, a fost ridicata de catre autoritați in vederea continuarii cercetarilor. Nu exista documente…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Curtici și Nadlac II au depistat doi cetațeni din Benin care au prezentat la controlul de frontiera un pașaport și o carte de identitate, ambele avand insemnele autoritaților din Franța, ce s-au dovedit a fi false.

- Nr. 68670 din 13 octombrie 2021 POLITISTII DE LA TRANSPORTURI TRANSMIT RECOMANDARI PREVENTIVE PELERINILOR La data de 12 octombrie a.c., avand in vedere ca pelerinii vin cu trenul, in municipiul Iasi, pentru a participa la sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, politistii de la Prevenire impreuna cu…

- Vineri dupa-amiaza a fost sesizat prin apel la 112 faptul ca la ieșirea din orașul Beclean, o persoana a fost accidentata de tren. Din primele date, in jurul orei 16.20, trenul regio 4105 care circula pe relația Bistrița – Cluj Napoca a accidentat o persoana. Impactul a fost fatal. Polițiștii de la…

- Un total de 21.700 pachete cu tigari, in valoare de 254.550 lei, au fost descoperite si confiscate de politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei, intr-un imobil nelocuit si in apropierea frontierei de stat, marfa fiind destinata pietei neagre de desfacere din zona, potrivit agerpres.ro. Politia…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit la doua imobile de pe raza orașului Vicovu de Sus și la „frontiera verde”, 43.890 pachete cu țigari de contrabanda, in valoare totala de 513.500 lei. In data de 21 septembrie a.c.,…

- Peste 20.000 de pachete de tigari de contrabanda au fost gasite de politistii din judetul Arad, ambalate in saci si abandonate langa o liziera, in cauza fiind deschis dosar penal in rem, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahont. Politistii orasului Sebis, impreuna cu cei…