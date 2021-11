Stiri pe aceeasi tema

- Patru tineri au murit din cauza COVID-19 in ultimele 24 de ore, niciunul nefiind vaccinat. Tinerii sunt din Argeș, Mureș, Dambovița și Bihor și doi dintre ei aveau și alte afecțiuni. Cele patru decese ale unor romani tineri au fost inregistrate la grupa de varsta 20-29 de ani. Este vorba de trei fete:…

- Situația din Romania este in continuare una ingrijoratoare, asta dupa ce de la o zi la alta sunt tot mai multe decese Covid-19 inregistrate in randul tinerilor. Numarul persoanelor decedate este in continuare unul alarmant, astfel ca astazi au fost inregistrate 318 cazuri rapuse de acest virus nimicitor.…

- Cincisprezece copii cu varste sub 9 ani au murit rapusi de COVID-19 de la inceputul pandemiei, releva date transmise de Grupul de Comunicare Strategica. Statistica GCS indica un numar de 15 decese inregistrate la categoria de varsta 0 – 9 ani si alte 18 la categoria 10 – 19 ani. Alte 122 de decese…

- Romania a ajuns pe locul 6 in lume si pe 2 in Europa ca numar de decese raportate in ultimele 24 de ore, a anuntat marti seara Comitetul National pentru Vaccinare (CNCAV) pe pagina de Facebook RoVaccinare. Din totalul deceselor raportate astazi in lume, decesele din Romania reprezinta 5%.

- Au fost inregistrate 849 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise miercuri, 25 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Comparativ, marți erau raportate 782 cazuri noi. Au fost inregistrate 14 decese noi (14, cu o zi in urma), iar 212 pacienți sunt internați la ATI…

- Au fost inregistrate 782 cazuri de COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise marți, 25 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 14 decese noi (13, cu o zi in urma), iar 205 pacienți sunt internați la ATI (193 anterior). Citește și ALBA: O femeie de 42 de ani…

- Au fost inregistrate 591 de cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise sambata, 21 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 15 decese noi (9, cu o zi in urma), iar 182 pacienți sunt internați la ATI (167 anterior). Citește și ALBA: CINCI…

- Au fost inregistrate 541 de cazuri COVID-19, in ultimele 24 de ore, la nivel național, potrivit datelor transmise miercuri, 18 august, de Grupul de Comunicare Strategica. Au fost inregistrate 6 decese noi, iar 146 pacienți sunt internați la ATI. Citește și ALBA: Trei cazuri COVID noi, confirmate in…