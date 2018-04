Patru tigri bengalezi au murit in ultima luna in sudul Nepalului, in pofida unei campanii menite sa protejeze aceasta subspecie amenintata cu disparitia, noteaza DPA. Cel mai recent deces a avut loc duminica in Parcul National Chitwan, situat la 120 kilometri sud-vest de Kathmandu, a declarat purtatorul de cuvant al parcului, Nurendra Aryal. "Nu suntem siguri ce i-a cauzat moartea, dar avem doua ipoteze. Deoarece tigrii sunt animale teritoriale, el s-ar fi putut lupta cu un rival pentru teritoriu", a explicat acesta. "De asemenea, putea sa fi existat o lupta pentru o prada intre cele doua animale,…