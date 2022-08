Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri, dintre care șapte cetațeni turci, iar restul romani, a fost implicat sambata dimineața intr-un accident rutier in Bulgaria. Patru romani au murit, potrivit Departamentului pentru Situații de Urgența. Potrivit DSU, accidentul…

- Timișorenii și cei care ne viziteaza orașul vor avea la dispoziție, pentru a scapa de ambalaje și diverse resturi, 20 de coșuri de gunoi inteligente, dotate cu sistem automatizat de compactare și alertare a agenților de salubritate.

- Accident de circulație, joi, in centrul Timișoarei. Un batran de 70 de ani a fost ranit dupa ce a fost prins intre tramvai și peretele stației, pe bulevardul Regele Ferdinand. Barbatul a vrut sa traverseze strada și nu a fost atent.

- Povestea performanței lui Davide Christian Ploscaru, care a reușit 10 la evaluarea naționala și are cea mai mare medie de admitere la liceu – 9,99 – este simpla și se bazeaza pe ambiție. In clasele primare a invațat la Școala Gimnaziala nr. 3 Piatra-Neamț și apoi a fost admis la gimnaziu la Colegiul…

- Vernisaj in format hibrid Patrimoniul sub reflectoare Timișoara. Cartierul Cetate – O lume in oglinda! In 2022 sfidam granițele timpului cu ajutorul tehnologiei și exploram literatura, cultura și patrimoniul Timișoarei prin Cartierul Cetate – o lume in oglinda, prin poezie, literatura, inovație și parfumul…

- Primaria Iasi a dat, recent, unda verde unei firme (Dipal Construct SRL) pentru a schimba destinatia unei cunoscute cladiri-monument istoric din centrul Iasului (Palatul Ghica de pe str. Gavriil Musicescu) din spatiu de locuit in restaurant. „Se propune schimbarea destinatiei constructiei din spatiu…

- INVITAȚIE… Copiii din municipiul Huși sunt sarbatoriți pe 1 Iunie, printr-o serie de evenimente pregatite de Primarie, Consiliu Local și Casa de Cultura. Dimineața, cu incepere de la ora 10,00, copiii sunt așteptați pe aleea pietonala din proximitatea parcului Rodina, unde va avea loc un spectacol…

- Restaurant din centrul Timișoarei, inchis și amendat cu 20.000 de lei. Acestea sunt masurile luate de inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, dupa un control la restaurantul din zona 0 a Timișoarei.