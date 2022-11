Stiri pe aceeasi tema

Italia, Grecia, Malta si Cipru au denuntat sambata sistemul de gestionare a fluxului de migranti in Uniunea Europeana care face ca ele sa preia cea mai mare parte a poverii si au solicitat o interventie a Comisiei Europene, relateaza AFP, citat de Agerpres.

Grecia a salvat noua migranti si este in cautarea catorva zeci dati disparuti dupa ce barca lor s-a scufundat marti dimineata devreme in largul insulei Evia, a anuntat paza de coasta, citata de Reuters.

Un grup de țari, printre care se numara Polonia, Italia și Grecia, a elaborat o propunere pentru ca Uniunea Europeana sa adopte un "coridor dinamic al prețurilor" pentru gaze, in incercarea de a reduce prețurile ridicate la energie și inflația in creștere.

Eurodeputatul considera ca Uniunea Europeana trebuie creasca sprijinul pentru Republica Moldova dupa noile reduceri de livrari de gaze operate de Gazprom și așteapta din partea Comisiei Europene noi propuneri de a crește sprijinul pentru Republica Moldova in contextul crizei energetice.

"Uniunea Europeana considera ca Serbia, stat care negociaza aderarea la UE, nu poate sa-și consolideze relațiile cu Rusia, care a atacat Ucraina" – a declarat la Bruxelles purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Peter Stano.

Este puțin probabil ca Uniunea Europeana sa decida sa impuna o plafonare a prețului la gazele rusești, luand in considerare in schimb opțiunea de a impune o taxa pe profiturile excedentare companiilor de petrol și gaze, noteaza marți ziarul The Guardian, citand un proiect de document al Comisiei…

Guvernul grec a indicat joi ca ''25.000 de migranti au incercat sa traverseze frontiera dintre Turcia si Grecia'' in luna august, subliniind ca Grecia face fata ''unei presiuni sporite din partea fluxului migratoriu ilegal'', transmite AFP.

Cipru și Grecia și-au exprimat dezacordul cu privire la planurile de a impune o interdicție privind eliberarea vizelor pentru turiștii ruși, sprijinind astfel Germania, a informat vineri Politico.