Stiri pe aceeasi tema

- Liga Națiunilor, prima etapa. Program și rezultate. Germania – Franța, capul de afiș din grupa 1 din Seria A. Programul meciurilor din prima etapa a Ligii Natiunilor: Seria A Grupa 1: Germania, Franta, Olanda Joi, 6 septembrie Germania – Franta (ora 21,45) Grupa 2: Belgia, Elvetia, Islanda Sambata,…

- Radio Europa Libera (Radio Free Europe/ Radio Liberty, RFE/RL) vrea sa lanseze noi servicii de stiri in Romania si Bulgaria, in decembrie 2018, intr-o incercare de a consolida peisajul media din cele doua tari, potrivit unui comunicat de presa. In ambele cazuri, aceasta lansare va marca revenirea…

- Radio Europa Libera (Radio Free Europe/ Radio Liberty, RFE/RL) vrea sa lanseze noi servicii de stiri in Romania si Bulgaria, in decembrie 2018, intr-o incercare de a consolida peisajul media din cele doua tari, potrivit unui comunicat de presa. In ambele cazuri, aceasta lansare va marca revenirea…

- Radio Europa Libera iși reia emisia in Romania și Bulgaria, cu celebrele sale programe de știri, in incercarea de a consolida peisajul mediatic din ambele țari. Postul a funcționat in cele doua țari inainte de aderarea la Uniunea Europeana (UE) și NATO. Serviciul pentru Bulgaria s-a incheiat in 2004,…

- Regatul Unit isi va dubla practic finantarea pentru statele din Balcanii Occidentali si personalul de securitate din regiune pentru a contribui la combaterea crimei organizate, informeaza Reuters. Guvernul britanic a explicat ca isi mentine astfel angajamentul pentru stabilitate in Albania, Bosnia…

- Petre Apostol Unul dintre jucatorii echipei de volei Tricolorul LMV Ploiesti a avut parte de un program incarcat de la finalul sezonului competitional la nivel de club. Ovidiu Darlaczi, sosit in vara trecuta la echipa campioana, a fost prezent in cadrul lotului national de la categoria U20, fiind chiar…

- Indexul Global al Pacii a publicat un clasament cu celer mai sigure țari din lume in 2018, iar clasamentul arata ca Romania se afla pe locul 24 din cele 163 de țari luate in calcul. Cea de-a 12-a ediție a clasamentului realizat de Institutul pentru Economie și Pace releva faptul ca, pentru al 11-a…

- "Romania si romanii de pretutindeni, in anul Centenarului Marii Uniri" este tema celei de-a XVI-a editii a Universitatii de Vara ce va avea loc la inceputul lunii viitoare in localitatea harghiteana Izvorul Muresului, au anuntat, luni, organizatorii. Potrivit acestora, la eveniment vor participa atat…