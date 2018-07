Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, Ioana Lascau, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX ca cele patru victime erau din localitatea bihoreana Salard."In Oradea a avut loc un accident soldat cu 4 victime. Un barbat de 20 de ani, in timp ce conducea un autoturism inmatriculat in Polonia pe o strada…

- Patru surori au fost ranite pe un trotuar din... The post Accident de circulație devastator in vestul țarii: Patru surori au fost spulberate de o mașina appeared first on Renasterea banateana .

- Patru surori au fost ranite pe un trotuar din Oradea de o masina care circula cu viteza mare, condusa de un sofer în vârsta de 20 de ani. Doua dintre fete au ajuns, în urma impactului, sub autoturism.

- Patru surori au fost ranite pe un trotuar din Oradea de o mașina care circula cu viteza mare, condusa de un șofer in varsta de 20 de ani. Doua dintre fete au ajuns, in urma impactului, sub autoturism, potrivit Mediafax. ”In Oradea a avut loc un accident soldat cu 4 victime. Un barbat de 20…

- Patru surori, cu varste cuprinse intre 8 si 20 de ani, au fost grav ranite dupa ce au fost lovite de o masina, chiar in fata sediului Politiei Rutiere din Oradea. Fetele se aflau pe trotuar si au fost izbite de autoturismul scapat de sub control de sofer.

- Patru surori au fost ranite pe un trotuar din Oradea de o masina care circula cu viteza mare, condusa de un sofer in varsta de 20 de ani. Doua dintre fete au ajuns, in urma impactului, sub autoturism, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Patru surori, cu varste cuprinse intre 8 si 20 de ani, au fost grav ranite dupa ce au fost lovite de o masina, chiar in fata sediului Politiei Rutiere din Oradea. Fetele se aflau pe trotuar si au fost izbite de autoturismul scapat de sub control de sofer, conform Digi24.ro. Accidentul s a intamplat…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Varfurile, judetul Arad, si-a pierdut viata vineri intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN 76, in comuna Vata de Jos, dupa ce a patruns pe contrasens si s-a lovit frontal de un camion TIR care circula regulamentar dinspre Brad spre Oradea, a informat…